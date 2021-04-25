25 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

İşte Kasımpaşa'nın Fenerbahçe maçında kazandığı penaltı pozisyonu!

İşte penaltı posizyonu! Harun tereddüt etti ve...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 37. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 77. dakikasında topa çıkmakta tereddüt edince Hajradinovic ile karşı karşıya kaldı ve müdahalesinde geç kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. ( haberleri)

'in 37. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 77. dakikasında kaleci topa çıkmakta tereddüt edince ilk golün sahibi tecrübeli eldivenle karşı karşıya kaldı ve Harun'un müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

İŞTE O ANLAR









Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Kasımpaşa'nın golü VAR'a takıldı! Kasımpaşa'nın golü VAR'a takıldı!
İşte F.Bahçe'nin penaltı pozisyonu! İşte F.Bahçe'nin penaltı pozisyonu!
Toroğlu'ndan flaş yorum! Bu yılın en iyi F.Bahçe'si Toroğlu'ndan flaş yorum! "Bu yılın en iyi F.Bahçe'si"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör