25 Nisan 2021, Pazar

SÜPER LİG

Gaziantep FK 2-3 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Erzurumspor'dan kritik 3 puan! Galibiyet serisi 3 maça çıktı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 37. haftasında sahasında düşme hattında bulunan 'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı ve kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

'in 37. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

'a galibiyeti getiren golleri 54'te , 59. dakikada ve 84'te kaydetti. 'in golleri ise 69. ve 90. dakikalarda 'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK 51 puanda kaldı. Erzurumspor ise galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve 38 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada orta alandan gelişen Erzurumspor atağında ceza sahası dışı sol çaprazında toplu buluşan Leo'nun vuruşunda top kaleci Çağlar'dan döndü. Pozisyonun devamında Leo bir kez daha vurdu top yine kaleciden kornere gitti.

17'nci dakikada gelişen Erzurumspor atağında sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Emrah ortaladı, ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası Gomes topu önünde buldu, ama istediği vuruşu yapamayınca kaleci araya girdi.

36'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan ortayı yaptı, ceza sahası içinde iyi yükselen Muhammet Demir kafayı vurdu ancak top az farkla üstten auta gitti.

52'nci dakikada orta alandan gelişen Erzurumspor atağında Murat sağ kanattan ortayı yaptı. Ceza sahası içinde müsait durumdaki Gomes'in kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.

58'inci dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Cenk Ahmet ortayı yaptı. Ceza sahası içinde Hasan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

68'inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında topla buluşan Dicko topu içeriye gönderdi, Muhammet topu Mirallas'a indirdi. Mirallas'ın bekletmeden verdiği pasla yeniden topu alan Muhammet'in vuruşu ağlara gitti: 1-2.

83'üncü dakikada orta alandan gelişen Erzurumspor atağında ceza yayı üzerinde toplu buluşan Buğra iki rakibini çalımlayarak ceza alanı dışından sert vurdu, top ağlara gitti: 1-3.

90'ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topu taşıyan Mirza çizgiye inerek içeriye gönderdi. Topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:2-3

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 3-2 Erzurumspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

Ömer Düzgün: İnşallah ligde kalacağız

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