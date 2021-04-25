25 Nisan 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında sarı kart gören İrfan Can Kahveci cezalı duruma düştü

F.Bahçe'de yıldız isim cezalı duruma düştü!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 37. haftasında oynanan - maçının 42. dakikasında sarı kart gören , maçı öncesi cezalı duruma düştü. ( haberleri)

Fenerbahçeli futbolcu , mücadelesinde gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak olan maçında cezalı duruma düştü.

'in 37. haftasında oynanan - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Müsabakanın 42. dakikasında orta sahadan hızlı çıkan Kasımpaşalı futbolcuya yaptığı müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırılan Kahveci, önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.
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