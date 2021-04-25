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FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Harun Tekin'den büyük hata!

Harun'dan büyük hata geldi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 37. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadelenin 21. dakikasında 'in hatalı pası sonucu Hajradinovic araya girdi ve topu ağlara gönderdi. ()

'in 37. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 21. dakikasında 'in geri pasına kaleci 'in yanlış pası sonucu Kasımpaşa futbolcusu Hajradinovic araya girdi ve topu ağlara gönderdi.

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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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