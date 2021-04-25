25 Nisan 2021, Pazar
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında Harun Tekin'den büyük hata!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadelenin 21. dakikasında Harun Tekin'in hatalı pası sonucu Hajradinovic araya girdi ve topu ağlara gönderdi. (FB spor haberleri)
Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 21. dakikasında Serdar Aziz'in geri pasına kaleci Harun Tekin'in yanlış pası sonucu Kasımpaşa futbolcusu Hajradinovic araya girdi ve topu ağlara gönderdi.
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Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
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