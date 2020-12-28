Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar Güven Yalçın, Cyle Larin ve Oğuzhan Özyakup'un attığı gollerle 3-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Süper Lig'in 15. hafta maçında Beşiktaş evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı takım 3-0 kazandı.

Kartal'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Güven Yalçın, 84'te Cyle Larin ve 90+2. dakikada Oğuzhan Özyakup kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 28 puana ulaşarak 2. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 17 puanda kaldı.

GÜVEN YALÇIN 10 MAÇ ARADAN SONRA İLK 11'DE!

Aboubakar'ın yokluğunda ilk 11'de oynayan Güven Yalçın, ligde 10 maç aradan sonra bu şansı yakaladı.

Beşiktaş'ın 3. haftada İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 4-1 yenildiği karşılaşmada ilk 11'de oynayan Güven; Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

Güven, Medipol Başakşehir mücadelesinde ise kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.

UTKU YUVAKURAN 3 MAÇIN ARDINDAN KADRODA

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, 3 maç sonra kadroda yer buldu.

Karantina sürecinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu ve ligdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile MKE Ankaragücü maçlarını kaçıran Utku, Demir Grup Sivasspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Ajdin Hasic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz ve Serdar Saatçi yedek soyundu.

SİVASSPOR 4 MAÇ SONRA KAYBETTİ!

Beşiktaş'a 3-0 kaybeden Sivasspor, Süper Lig'de 4 hafta aranın ardından mağlubiyet yaşadı. Yiğidolar, son 4 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Yatabare ortasını yaptı. Rosier'in ters vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaş ceza sahasına düştü. Hakan Arslan'ın kafayla arka direğe indirdiği topta Gradel bekletmeden vurdu. Kaleci Ersin gole izin vermedi.

19'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

33'üncü dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Erdoğan Yeşilyurt ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Seken topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

66'ncı dakikada Sivasspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Rosier'in önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak mesafeden yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

78'inci dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun topa Yasin Öztekin hareketlendi. Kalesini terk eden Ersin'in uzaklaştırmak istediği top Yasin Öztekin'e çarparak ceza sahasına düştü. Yasin ile birlikte topa hareketlenen Welinton son anda yatarak rakibinden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84'üncü dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Dorukhan Toköz'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0.

90+2'nci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Rakip sahada topla ilerleyen Atiba, pasını sol taraftaki N'Koudou'ya verdi. N'Koudou geriden gelen Oğuzhan Özyakup'u gördü. Bu oyuncunun ceza sahası yayının hemen üzerinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

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