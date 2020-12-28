28 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Sivasspor maçında Güven Yalçın'ın golünü VAR izledi gol geçerli sayıldı

Beşiktaş attı VAR izledi gol geçerli sayıldı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 15. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadelenin 18. dakikasında siyah-beyazlıların 'ın ayağından bulduğu gol, uzun VAR incelemesi sonucunda geçerli sayıldı. İşte o pozisyon...

'in 15. hafta maçında , Vodafone Park'ta ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 18. dakikasında Ghezzal'ın ortası sonrasında kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Maçın hakemi Arda Kardeşler golü verirken, VAR odasındaki inceleme sonrasında karar değişmedi ve gol geçerli sayıldı.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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