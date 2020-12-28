28 Aralık 2020, Pazartesi
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Beşiktaş-Sivasspor maçında Güven Yalçın'ın golünü VAR izledi gol geçerli sayıldı
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadelenin 18. dakikasında siyah-beyazlıların Güven Yalçın'ın ayağından bulduğu gol, uzun VAR incelemesi sonucunda geçerli sayıldı. İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 15. hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 18. dakikasında Ghezzal'ın ortası sonrasında Güven Yalçın kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Maçın hakemi Arda Kardeşler golü verirken, VAR odasındaki inceleme sonrasında karar değişmedi ve gol geçerli sayıldı.
İşte o pozisyon:
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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