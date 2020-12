Rıza Çalımbay: Haklıyken haksız duruma düştük

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda buldu. Çalımbay, "Haklıyken haksız duruma düştük. O telefon oraya gelmemeliydi.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bütün hedeflerinin puan ya da puanlar almak olduğunu dile getirdi. Maça iyi başladıklarını ifade eden Rıza Çalımbay, ''Maçın başında net bir pozisyon yakaladı. Golü yiyene kadar ortaya bir maçtı. Biz o pozisyonu göremedik. Bana göre oyuncularım yapmaması gereken bir hareket yaptılar. Hakem orada öyle şeylere izin vermez. Haklı olarak kart gösterdi. Ancak gol pozisyonunda hakem haklı mı, haksız mı bilmem. Bu duruma gelmememiz gerekiyordu. Maç centilmence devam ediyordu. Pozisyon bulmaya çalışıyorduk. Biz bu konuları kendi aramızda halledeceğiz. Yapılan doğru bir şey değil. Kaptanın dikkatli olması gerekiyordu. Kaptanımızın daha dikkatli olması gerekiyordu. Telefonun oraya gelmemesi, hakeme gösterilmemesi gerekiyordu. Biz ilk defa böyle bir şey yaşamadık. Geçen sene de bu sene de haksızlıklar oldu. Bütün takımlara oluyor. Onun yeri orası değildi. 11 kişi kalmamız gerekiyordu. 11 kişi olsak sonuç farklı olabilirdi. Burada konuşacağımız şey yediğimiz goller. O golleri yemememiz gerekiyordu. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Buraya gelene kadar 2 maç çok iyi oynadık. Deplasmanda iyi oynayarak kazandık. Bu sene dış sahalarda ilk kez yenildik. Beni en çok üzen kaptanımızın kırmızı kart görmesi oldu. Kırmızı olmasa farklı bir maç olabilirdi'' dedi.



''HAKLIYKEN HAKSIZ KONUMA DÜŞTÜK''



Tecrübeli teknik adam, Hakan Aslan'a tribünden verilen telefon ve sonrasında mücadelenin hakemi ile yaşanan olayla ilgili olarak, ''Telefon tribünden gelmiş hakeme gösterilmesi için. Hakem orada sarı kart gösteriyor sonrasında oyunumuz bir yere vuruyor. Hakem ikinciyi gösteriyor. Haklıyken haksız konuma düştük. Bizim canımız yandı. Kimseye bir şey olmadı. Burada Beşiktaş takımının bir şeyi yok. Mücadelelerini verdiler, hak ettikleri bir galibiyet aldılar'' diye konuştu.



''SERGEN YALÇIN BENİM ARKADAŞIM, BİRLİKTE OYNADIK''



Sergen Yalçın'ın kendisinin arkadaşı olduğunu ve birlikte oynadıklarını dile getiren Rıza Çalımbay, ''Güzel günlerimiz oldu. Beşiktaş her zaman büyük takımdı. Her zaman böyle yerlerde olması normaldir. İyi bir kadroya sahipler. Eksikleri vardı ama yerlerine oynayacak oyuncuları vardı. Bizim gibi değiller, geniş bir kadroları var. Bu konumda olmaları normal. Sergen hocaya da başarılar diliyorum. Ama dediğim gibi yaşanan olayların Beşiktaş ile alakası yok'' şeklinde konuştu.

