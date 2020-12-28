28 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın: Bütün 90 dakikayı bir taç atışına bağlayamazsın

Bütün 90 dakikayı ona bağlayamazsın
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 15. haftasında 'ın 'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bütün oyunu bir taç atışına bağlayamazsın." dedi.

İşte Yalçın'ın açıklamaları;

Bugün başından sonuna kadar doğru oynayan bir vardı. Bütün oyunu bir taç atışına bağlayamazsın.

Top çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. İz düşümü diyorlar. Şunu söyleyeyim. Orta gol olmasaydı o pozisyon hiç konuşulmayacaktı. Sonuçta bu bir taç. 90 dakikayı bir taç atışına bağlayamazsın. maçında aynı golü yedik biz."

Yalçın: Takıma 1-2 oyuncu transfer etmek istiyoruz

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