Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Bütün oyunu bir taç atışına bağlayamazsın." dedi.

İşte Yalçın'ın açıklamaları;



Bugün başından sonuna kadar doğru oynayan bir Beşiktaş vardı. Bütün oyunu bir taç atışına bağlayamazsın.



Top çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. İz düşümü diyorlar. Şunu söyleyeyim. Orta gol olmasaydı o pozisyon hiç konuşulmayacaktı. Sonuçta bu bir taç. 90 dakikayı bir taç atışına bağlayamazsın. Antalyaspor maçında aynı golü yedik biz."

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