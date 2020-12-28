Antalyaspor-Hatayspor maçı ertelendi! İşte karşılaşmanın oynanacağı tarih
Süper Lig'in 15. haftasında oynanması gereken Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor karşılaşması yoğun yağış nedeniyle 29 Aralık Salı gününe ertelendi. Mücadele saat 19.00'da oynanacak.
Bölgedeki yağış Antalya Stadı'nın zemininde çok yoğun su birikintilerine neden olurken, mücadelenin hakemi Ramazan Keleş ve yardımcıları sahaya çıkarak incelemelerde bulundu. Hakemlerin sahadaki incelemesi sırasında, topun sekmediği ve birçok noktada şiddetli yağış nedeniyle su biriktiği gözlendi.
Karşılaşmanın hakemleri, maçın başlama saatine 15 ve 5 dakika kala yeniden iki kez sahaya çıkıp, zemini kontrol etti ve yaptıkları istişare sonunda müsabakanın oynanamayacağına karar verdi. Maç 29 Aralık Salı günü saat 19.00'da oynanacak.
İşte stattaki son durum:
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