26 Aralık 2020, Cumartesi

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (15. hafta)

Süper Lig'in 15. haftası, cumartesi günü oynanan 2 karşılaşmayla başladı. Günün ilk maçında Göztepe ile Karagümrük 1-1 berabere kalarak puanları paylaşırken, haftanın maçında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 20:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 21:01
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 15. hafta

21- Erzurumspor - 9 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 15. hafta

20- Ankaragücü - 9 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 15. hafta

19- Kayserispor - 10 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 15. hafta

18- Gençlerbirliği - 12 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 15. hafta

17- Denizlispor - 12 Puan

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