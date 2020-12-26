İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (15. hafta)

Süper Lig'in 15. haftası, cumartesi günü oynanan 2 karşılaşmayla başladı. Günün ilk maçında Göztepe ile Karagümrük 1-1 berabere kalarak puanları paylaşırken, haftanın maçında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...