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Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 13. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Issam Chebake, Semih Kaya, Murat Akça, Hadebe, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut, Adem Büyük, Jetmir Topalli

Kasımpaşa: Ramazan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Tarkan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Tirpan, Yusuf Erdoğan, Hodzic, Hajradinovic, Fode Koita

Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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