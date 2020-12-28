Beşiktaş-Sivasspor maçında Vincent Aboubakar unutulmadı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. 18. dakikada 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, annesini kaybeden Aboubakar'ı unutmadı ve gol sonrası formasını gösterdi. | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk ederken, siyah-beyazlı ekip 18. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Bu golün ardından bütün futbolcular yedek kulübesine koşarken, kulübeden Aboubakar'ın formasını aldılar. Hafta içinde annesi vefat eden ve cenaze için Kamerun'a giden Aboubakar'ı unutmayan futbolcular, Güven'in attığı golü, yıldız futbolcuyu hatırlayarak kutladılar.





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