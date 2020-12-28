28 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Sivasspor maçında Vincent Aboubakar unutulmadı

Beşiktaş'ta Aboubakar unutulmadı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 15. haftasında sahasında 'u ağırladı. 18. dakikada 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, annesini kaybeden Aboubakar'ı unutmadı ve gol sonrası formasını gösterdi. | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

'in 15. haftasında , Sivasspor'u konuk ederken, siyah-beyazlı ekip 18. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Bu golün ardından bütün futbolcular yedek kulübesine koşarken, kulübeden Aboubakar'ın formasını aldılar. Hafta içinde annesi vefat eden ve cenaze için Kamerun'a giden Aboubakar'ı unutmayan futbolcular, Güven'in attığı golü, yıldız futbolcuyu hatırlayarak kutladılar.


Beşiktaş-Sivasspor maçının devre arasında kırmızı kart! haberin devamı

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