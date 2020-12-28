28 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Sivasspor maçının devre arasında kırmızı kart çıktı! Hakan Arslan...

Beşiktaş-Sivasspor maçının devre arasında kırmızı kart!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

'in 15. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarının bitişiyle birlikte kırmızı-beyazlılardan ikinci sarıdan gördü.

'in 15. hafta maçında ile karşılaştı.

Mücadelenin 18. dakikasında ile öne geçen Beşiktaş'ın bu golü, VAR incelemesi sonrasında geçerli sayılmıştı. İlk yarının bitiş düdüğüyle beraber Yiğidolar'dan , maçın hakemi Arda Kardeşler'e telefondan pozisyonu izletmeye çalıştı.

32 yaşındaki oyuncu bu hareketi sonrasında ikinci sarıdan gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Beşiktaş attı VAR izledi gol geçerli sayıldı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ın gözü zirvede! İşte güncel puan durumu Beşiktaş'ın gözü zirvede! İşte güncel puan durumu
Beşiktaş'ta Aboubakar unutulmadı Beşiktaş'ta Aboubakar unutulmadı
Beşiktaş attı VAR izledi gol geçerli sayıldı Beşiktaş attı VAR izledi gol geçerli sayıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla G��r