28 Aralık 2020, Pazartesi
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Beşiktaş-Sivasspor maçının devre arasında kırmızı kart çıktı! Hakan Arslan...
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarının bitişiyle birlikte kırmızı-beyazlılardan Hakan Arslan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 15. hafta maçında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı.
Mücadelenin 18. dakikasında Güven Yalçın ile öne geçen Beşiktaş'ın bu golü, VAR incelemesi sonrasında geçerli sayılmıştı. İlk yarının bitiş düdüğüyle beraber Yiğidolar'dan Hakan Arslan, maçın hakemi Arda Kardeşler'e telefondan pozisyonu izletmeye çalıştı.
32 yaşındaki oyuncu bu hareketi sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
İşte o anlar:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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