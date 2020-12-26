Süper Lig'in yeni lideri Galatasaray! Trabzonspor 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'ın attığı gollerle 2-0 kazanarak Süper Lig'de liderliğe yükseldi.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Arda Turan ve 55. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 29 puana yükselirken, Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da, geçen haftaki Atakaş Hatayspor maçına göre tek değişiklik yapıldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caleb Ekuban'ın yokluğunda sağ kanatta Yusuf Sarı'ya görev verdi.
Bu sezon 9 maçta kadroya giren Yusuf Sarı, ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin yanı sıra, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Ekuban kadroda yer almadı.
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın başında Galatasaray karşılaşmasıyla ilk büyük karşılaşmasına çıktı.
GALATASARAY'DA EKSİKLER
Galatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinden bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı.
Sakatlıkları bulunan Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, corona virüsü izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra, Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmadı.
MARCAO DÖNDÜ
Ligin 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve 14. haftadaki Göztepe maçında takımda yer alamayan Marcao, Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü.
Luyindama yedek kulübesine çekilirken Marcao, Donk ile stoperde görev yaptı.
FALCAO 8 MAÇ SONRA
Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, 2 ay sonra maç kadrosuna alındı.
Galatasaray'da son olarak ligin 6. haftasında 24 Ekim'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının kadrosunda yer alan 34 yaşındaki futbolcu, sonrasındaki 8 resmi müsabakada forma giyemedi.
Söz konusu müsabakaların 1'inde cezalı olan Falcao, kalan süreçte 7 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.
TAKIMIN BAŞINDA SAHAYA LEVENT ŞAHİN ÇIKTI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ceza nedeniyle takımın başında görev yapamadı.
Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören ve Göztepe maçında da yer almayan Terim'in yerine yardımcı antrenör Levent Şahin, takımın başında görev aldı.
STATTA MÜZİK SESİ YOK
Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'in hayatını kaybetmesi nedeniyle statta müzik çalınmadı.
Ayrıca Trabzonsporlu futbolcular da ısınmaya üzerinde Özkan Sümer'in fotoğrafının basılı olduğu siyah renkli tişörtlerle çıktı.
YUSUF YAZICI DA İZLEDİ
Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, izinli olduğu için geldiği Trabzon'da önce Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti.
Yazıcı, ardından Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı tribünden takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza yayı gerisinden Feghouli'nin sert ve düzgün vuruşunda, top az farkla üsten auta çıktı.
7. dakikada Djaniny'nin pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Flavio'nun sert şutunda, top yandan auta gitti.
11. dakikada Flavio'nun kendi yarı alanından uzun pasında savunmanın arkasında topla hareketlenen Djaniny'nin sağ çaprazda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
16. dakikada Arda Turan'ın pasında ceza alanına sokulan Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.
25. dakikada Baker'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Okan Kocuk, sol üst köşeya giden topu kornere çelmeyi başardı.
34. dakikada Galatasaray'da sakatlanan Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.
44. dakikada sağdan hareketlenerek ceza alanına giren ve Oğulcan Çağlayan ile duvar pası yapan Emre Kılınç'ın yakın mesafeden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan dönerken, pozisyonu takip eden Arda Turan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
55. dakikada Galatasaray ikinci golü buldu. Ömer Bayram'ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Oğulcan Çağlayan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi. Ofsayt kararının ardından VAR uygulamasında gol geçerli sayılınca, sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
67. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Hugo'nun yerine Hosseini, oyuna dahil oldu.
68. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Afobe'nin şutunda, top yandan auta gitti.
73. dakikada Serkan Asan'ın pası sonrası Baker'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.
76. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Abdulkadir Parmak'ın şutunda, top kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Abdulkadir Parmak dönen topu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
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