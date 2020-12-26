26 Aralık 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Galatasaray maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Fırtına penaltı bekledi! İşte o pozisyon
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

'in 15. haftasında sahasında 'ı ağırladı. Mücadelenin 13. dakikasında bordo-mavililerde girdiği pozisyon sonrasında penaltı bekledi.

'in 15. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 13. dakikasında penaltı bekledi.

Ceza sahası dışından Cimbom'un kalesini yoklayan tecrübeli oyuncu, topun 'un eline çarptığı gerekçesiyle penaltı bekledi.

İşte o pozisyon...


*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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