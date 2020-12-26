26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Taylan Antalyalı cezalı duruma düştü!

Aslan'da yıldız isim cezalı duruma düştü!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

Trabzonspor- maçında sarı-kırmızılıların yıldız orta saha oyuncusu , 13. dakikada gördü ve maçında cezalı duruma düştü.

'in 15. haftasında oynanan Trabzonspor- maçının 13. dakikasında sarı-kırmızılılarda yıldız isim görmüş olduğu nedeniyle gelecek hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

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