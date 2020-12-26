26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Trabzonspor Galatasaray maçında Oğulcan Çağlayan ilk golünü kaydetti!

Önce ofsayt sonra gol! VAR sonrası karar değişti
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

'in 15. haftasında deplasmanda ile karşılaştı. Mücadelenin 55. dakikasında takımının ikinci golünü atan , sarı-kırmızılılardaki ilk golünü attı.

'in 15. haftasında deplasmanda ile karşılaşan 'da, 55. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Genç ismin attığı bu gol için ilk önce ofsayt bayrağı kalkarken, hakem Halil Umut Meler VAR'a gitti.

ÖNCE OFSAYT SONRA GOL

VAR'da pozisyonu izleyen hakem Meler, sarı-kırmızılıların golünü geçerli saydı. Bunun üzerine 24 yaşındaki oyuncu, Cimbom'daki ilk golüne imza attı.

İşte o pozisyon...

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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