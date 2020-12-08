08 Aralık 2020, Salı

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Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve Galatasaray...
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

'in 11. haftasın perde - karşılaşması kapandı. Haftanın tamamlanmasının ardından alınan sonuçlar sonrası İddaa Risk Yönetimişampiyonluk oranlarını güncelledi. , ve 'ın kazandığı haftada 3 takımın oranı geçen haftaya göre biraz düşerken, puan kaybeden , Trabzonspor ve 'in oranları ise yükseldi.

'de 11. hafta dün oynanan - karşılaşması ile son buldu. Bordo-mavililer sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haftanın açılış maçında sahasında 3-0'lık skorla devirmiş, lider ise deplasmanda 'ne 2-1'lik skorla boyun eğmiş ve ilk yenilgisini almıştı.

ağırladığı Hatayspor'u 3-0 yenmiş, ise deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Geçtiğimiz haftanın şampiyonluk favorisi ise deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0'lık skorla devirdi.

İddia Risk Yönetimi de bu karşılaşmaların ardından Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 1.95

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 5.50

Alanyaspor: 12.00

Başakşehir: 18.00

Trabzonspor: 35.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.00

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 5.75

Alanyaspor: 10.00

Başakşehir: 15.00

Trabzonspor: 25.00

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! haberin devamı
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