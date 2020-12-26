26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Feghouli sakatlanarak oyundan çıktı

Cimbom'da sakatlık şoku!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

'in 15. haftasında oynanan - maçında sarı-kırmızılıların yıldız ismi Feghouli sakatlanarak oyundan çıktı.

'in 15. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 29. dakikasında sarı-kırmızılıların yıldızı Feghouli sakatlandı ve değişiklik istedi. Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

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