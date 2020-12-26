Galatasaray'da Feghouli sakatlanarak oyundan çıktı

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların yıldız ismi Feghouli sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 29. dakikasında sarı-kırmızılıların yıldızı Feghouli sakatlandı ve değişiklik istedi. Feghouli'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.



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