26 Aralık 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray’da Trabzonspor maçında 2 değişiklik

Galatasaray’da 2 değişiklik
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

'in 15. haftasında deplasmanına konuk olan , geçen hafta oynanan maçının 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

'in 15. haftasında deplasmanda ile karşılaşan , son oynadıkları maçına göre 11'de 2 değişiklik yaptı. Luyindama'nın yerine cezası biten Marcao'ya şans verilirken, Mbaye Diagne'nin yokluğunda da görevlendirildi. Diagne'nin ailesinde bir kişinin corona virüsü testi pozitif çıktığı açıklanmıştı. Senegalli futbolcu, söz konusu aile bireyiyle hastalık sürecinde direkt teması olmamasına ve iki gün arayla yapılan iki testinin de negatif olmasına rağmen tedbir amaçla Trabzon'a götürülmedi. Sahaya kaptan olarak çıktı.

Kırmızı kart cezası ve sakatlığından dolayı uzun süredir sahalardan uzak olan Kolombiyalı golcü , 63 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasından dolayı takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısına Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, , Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofinae Feghouli, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Radamel Falcao, Martin Linnes, , Emre Akbaba, Christian Luyindama, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol bekledi.

Sakatlıkları bulunan , Etebo ve Muslera ise kadroda yer almadı.

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