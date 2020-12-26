26 Aralık 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Galatasaray maçında Özkan Sümer'i unutmadı!

Özkan Sümer unutulmadı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

'in 15. haftasında sahasında 'ı ağırladı. Mücadele öncesinde bordo-mavili takım, ısınmaya geçtiğimiz günlerde vefat eden 'in t-shirtleriyle sahaya çıktı.

'in 15. haftasında evinde ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavili takım, geçtiğimiz günlerde vefat eden 'in t-shirtlerini giyerek ısınmaya çıktı.

Özkan Sümer'in fotoğrafı ayrıca tribünlerde de yer aldı.

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