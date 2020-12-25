25 Aralık 2020, Cuma

BB ERZURUMSPOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı

BB Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi
BB ERZURUMSPOR
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Giriş Tarihi: 25.12.2020

ekiplerinden , ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktör Mesut Bakkal ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaştık. Hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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