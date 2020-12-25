Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mesut Bakkal ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktör Mesut Bakkal ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaştık. Hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Teknik Direktör Mesut Bakkal'la 2020-2021 sezonu sonuna kadar anlaştık. Hocamıza ve camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/EmfrX46TpK — BB Erzurumspor (@Erzurumspor) December 24, 2020

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