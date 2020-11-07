Fenerbahçe'nin serisi son buldu! Fenerbahçe 0-2 Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'a Jevtovic ve Kravets'in attığı gollerle 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanan ve hakem Ali Şansalan'ın yönettiği mücadelede sarı-lacivertli takım, rakibinie 67. dakikada Marko Jevtovic ve 77. dakikada Artem Kravets'in attığı gollerle 2-0 mağlup olarak bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

Fenerbahçe bu sonuçla 17 puanla bir maç eksiği bulunan Aytemiz Alanyaspor'un arkasında 2. sırada yer aldı. Puanını 9'a yükselten Konyaspor ise 10. sıraya yükseldi.

FENERBAHÇE-KONYASPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdulkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayan maçta hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Serkan Üst üslendi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin 7'nci haftasında oynanan Antalyaspor mücadelesine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Erol Bulut, kasık sakatlığı sebebiyle dün yapılan idmanı kasık sakatlığı sebebiyle yarıda bırakan Jose Sosa'ya forma veremedi. Sosa'nın yerine ise Mame Thiam'ı ilk 11'de görevlendirildi. Fenerbahçe'de Sinan Gümüş ise kırmızı kart cezası bulunmasından dolayı takımını yalnız bıraktı.



Erol Bulut, Konyaspor maçında, kalede Altay Bayındır'a görev verdi. Savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Caner Erkin'den oluşturan Erol Bulut, orta sahada Luiz Gustavo ile Ozan Tufan'a şans tanıdı. Bulut, bu oyuncuların önünde Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Mame Thiam'a forma verdi. Sarı-lacivertli ekipte gol silahı olarak ise Mbwana Samatta görev aldı.

THIAM 4 MAÇ SONRA 11'DE



Fenerbahçe'de Mame Thiam, 4 maç sonra ilk 11'de forma giydi.



Süper Lig'in ilk 4 maçında ilk 11'de görev alan Mame Thiam, 90 dakikayı tamamlayamadı. Fatih Karagümrük ile ligin 4'üncü haftasında oynanan maçından sonra ilk 11'de görevlendirilmeyen Thiam, Konyaspor maçında yeniden 11'e alındı.

GÖKHAN VE CANER ARMAYI ÖPTÜ



Fenerbahçe'de taraftarlar, Gökhan Gönül ile Caner Erkin'i Konyaspor maçı öncesinde tribünlere çağırdı. Yarı sahaya kadar gelen futbolcular, taraftarları alkışlayıp Fenerbahçe armasını öptü. Bunun üzerine taraftarlar, oyuncuları alkışladı.

TRİBÜNLER LOCA OLDU



Fenerbahçe yönetimi, Konyaspor maçında kale arkaları da dahil olmak üzere tribünlerde bazı bölümleri loca şeklinde bölerek ayırdı. Karşılaşmayı yaklaşık 3 bin taraftarın izlediği öğrenildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada sağ kanattan Caner Erkin'in ortasında ceza alanı içinde ön direkte bulunan Kravets, topu uzaklaştırdı.



23'üncü dakikada ceza sahası dışından Ozan'ın sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



27'nci dakikada Kravets'in ara pasında topla buluşan Milosevic, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına girmeden aşırtma vuruş yapan Milosevic'in şutunu Altay çeldi.

31'inci dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı üzerine golden önce Valencia'nın pozisyonunu inceleyerek elle oynama kararına hükmetti ve gol geçersiz sayıldı.



39'uncu dakikada sağ çaprazdan Ozan'ın ceza sahasına gönderdiği ortasında Thiam kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Sehic'te kaldı.



54'üncü dakikada Caner'in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Abdülkerim topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan Perotti'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



59'uncu dakikada sağ tarafta topla buluşan Samatta, kaleci Sehic ile karşı karşıya kaldı. Samatta'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.



61'inci dakikada Gustavo rakiplerini geçerek topu Ozan'a aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası içinde buluşan Gustavo'nun vuruşunda top dışarı gitti.



67'nci dakikada Guilherme'nin ortasında arka direkte Shengelia'nın kafa ile indirdiği topla ceza sahası içinde buluşan Jevtovic, şık bir vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



77'nci dakikada İttifak Holding Konyspor farkı 2'ye çıkardı. Adem'in pasında topla buluşan Kravets, ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.



83'üncü dakikada Miya'nın pasında topla buluşan Gilherme'nin yerden vuruşunda top auta gitti.



Karşılaşma 2-0 İttifak Holding Konyaspor üstünlüğü ile son buldu.

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