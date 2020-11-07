07 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçında penaltı beklediği pozisyon!

İşte F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında sahasında 'u ağırlayan , mücadelenin ilk yarısında 'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak karşılaşmanın hakemi oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon...

'in 8. haftasında ile İttifak Holding , Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, mücadelenin 22. dakikasında 'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Ali Şansalan, kısa bir süre VAR'ı bekledikten sonra devam kararı verdi.

İşte o pozisyon:

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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