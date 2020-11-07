07 Kasım 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (8. hafta)

Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalırken, BB Erzurumspor - Göztepe ve Alanyaspor - Trabzonspor maçında da puanlar paylaşıldı. İşte günce puan durumu...

Giriş Tarihi: 07.11.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 18:11
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 8. hafta

21- Ankaragücü - 1 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 8. hafta

20- Denizlispor - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 8. hafta

19 - Gençlerbirliği - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 8. hafta

18- Kayserispor - 6 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 8. hafta

17- Trabzonspor - 6 Puan

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