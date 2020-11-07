İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (8. hafta)

Süper Lig'de heyecan 8. hafta maçlarıyla devam ediyor. Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalırken, BB Erzurumspor - Göztepe ve Alanyaspor - Trabzonspor maçında da puanlar paylaşıldı. İşte günce puan durumu...