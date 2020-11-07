Fenerbahçe'den Konyaspor maçı sonrası sert tepki! "Hakem camiasını uyarıyorum"
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçtaki hakem kararına tepki gösterdi. Baki, "Belki rahat bir galibiyet alacaktık. Önümüzdeki haftalar için hakem camiasının daha dikkatli olması gerektiği yönünde uyarıyorum. Daha sıkı takipçisi olacağız, artık yeter." dedi.
Selahattin Baki, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maçı yöneten Ali Şansalan'ı eleştirerek, "İlk yarıda bir pozisyon var. Net bir golümüz verilmedi, hakem sahada görmediği neyi VAR'da gördü? Neden iptal etti?" dedi.
Spor kamuoyundaki yorumlarda da futbolcuları Enner Valencia'nın topa eliyle müdahale ettiği yönünde yorumların olmadığını savunan Baki, "İyi oynamadık ama skor berabere giderken maçın kaderi tamamen değişti. Maçın enerjisi tamamen değişti. Öne geçseydik futbolun doğası gereği rakip daha çok üstümüze gelecekti. Belki rahat bir galibiyet alacaktık. Önümüzdeki haftalar için hakem camiasının daha dikkatli olması gerektiği yönünde uyarıyorum. Daha sıkı takipçisi olacağız, artık yeter." diye konuştu.
Ligde ilk kez yenildiklerini hatırlatan Baki, "Bundan dolayı üzgünüz. İyi oynamadık. Kendi öz eleştirilerimizi aramızda yaptık, daha da yaparız. Buna bir yol kazası, nazar boncuğu olarak bakıyorum." ifadelerini kullandı.
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