07 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Konyaspor maçında Altay Bayındır'dan kritik müdahale! İlk yarıya damga vuran an

Altay'dan kritik müdahale! İlk yarıya damga vuran an
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 26. dakikasında kritik bir müdahalede bulunarak takımını geriye düşmekten kurtardı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'in 8. hafta mücadelesinde , Kadıköy'de 'u ağırladı. Mücadelenin 26. dakikasında konuk ekip öne geçmek için çok önemli bir pozisyon yakaladı.

ile karşı karşıya kalan Milosevic, genç kaleciyi geçemedi ve takımı adına topu filelere gönderemedi.

Sarı-lacivertlilerin genç file bekçisi ise, kritik bir müdahalede bulunarak takımını geriye düşmekten kurtardı.

İşte o pozisyon...


*Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Toroğlu o pozisyonu yorumladı! İptal kararı doğru mu? Toroğlu o pozisyonu yorumladı! İptal kararı doğru mu?
F.Bahçe'nin golü VAR'a takıldı! İşte o pozisyon F.Bahçe'nin golü VAR'a takıldı! İşte o pozisyon
İşte F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! İşte F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör