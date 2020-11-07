Fenerbahçe-Konyaspor maçında Altay Bayındır'dan kritik müdahale! İlk yarıya damga vuran an

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 26. dakikasında Altay Bayındır kritik bir müdahalede bulunarak takımını geriye düşmekten kurtardı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Mücadelenin 26. dakikasında konuk ekip öne geçmek için çok önemli bir pozisyon yakaladı.

Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Milosevic, genç kaleciyi geçemedi ve takımı adına topu filelere gönderemedi.

Sarı-lacivertlilerin genç file bekçisi ise, kritik bir müdahalede bulunarak takımını geriye düşmekten kurtardı.

İşte o pozisyon...





*Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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