Fenerbahçe'nin Konyaspor maçında bulduğu gol VAR'a takıldı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 8. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'nin 31. dakikada Dimitrios Pelkas ile bulduğu gol, VAR kararının ardından iptal edildi. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe ve Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Ülker Stayumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertlilerin golü VAR kontrolü sonrası iptal edildi. Maçın hakemi Ali Şansalan, 31. dakikada Dimitrios Pelkas'ın attığı gol öncesi Enner Valencia'nın topu elle kontrol edip etmediğine yönelik VAR uyarısı sonrası monitöre gitti ve sonrasında golü iptal etti.

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(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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