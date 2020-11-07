07 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçında bulduğu gol VAR'a takıldı! İşte o pozisyon

F.Bahçe'nin golü VAR'a takıldı! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında İttifak Holding 'u konuk eden 'nin 31. dakikada ile bulduğu gol, VAR kararının ardından iptal edildi. İşte o pozisyon...

ve , 'in 8. haftasında Ülker Stayumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertlilerin golü VAR kontrolü sonrası iptal edildi. Maçın hakemi Ali Şansalan, 31. dakikada 'ın attığı gol öncesi Enner 'nın topu elle kontrol edip etmediğine yönelik VAR uyarısı sonrası monitöre gitti ve sonrasında golü iptal etti.

İŞTE O ANLAR;


(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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