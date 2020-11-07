07 Kasım 2020, Cumartesi

KONYASPOR

Konyasporlu Jevtovic'ten Fenerbahçe ağlarına muhteşem gol! Havada asılı kaldı

Jevtovic'ten muhteşem gol! Havada asılı kaldı
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında 'ye konuk olan İttifak Holding 'da , mücadelenin 67. dakikasında attığı müthiş golle takımını 1-0 öne geçirdi. İşte o pozisyon...

'in 8. haftasında ile , Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, maçta gol perdesini açan isim Konya ekibi adına oldu. Sırp futbolcu, mücadelenin 67. dakikasındaki müthiş volesiyle takımını 1-0 öne geçirdi.

İŞTE O AN:

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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