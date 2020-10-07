Süper Lig maçları ne zaman seyircili oynanacak? Doluluk oranı ne olacak? İşte detaylar...

Süper Lig'in 4. haftası sona erdi. İlk 4 hafta corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz olarak oynandı. TFF, milli aranın ardından belirli bir dolukuk oranında maçların seyircili oynanmasını planlıyor.

Milli ara sonrası için TFF'den corona virüsü kararı geliyor. TFF alınan karar doğrultusunda milli ara sonrası maçlar seyircili oynanabilir. Fanatik gazetesinin haberine göre kulüpler localara kapasitelerince taraftar alabilecek. Ayrıca stadyumlarda da yüzde 10 kapasiteyle seyirci yer alabilecek. TFF Sağlık Kurulu sezon başında tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci kararı almış ancak Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle bu iptal edilmişti.

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