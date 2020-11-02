02 Kasım 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig: Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Kanarya seriye bağladı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 Giriş Tarihi: 02.11.2020

'in 7. haftasında , deplasmanda Fraport ile 1-1 berabere kalarak üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

'in 7. haftasında ile , Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hakem 'in yönettiği ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan maçta sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'nin golleri 49. dakikada ve 84. dakikada 'den (p) gelirken, ekibinin golünü 52. dakikada Lukas Podolski kaydetti.

Öte yandan Antalyaspor'da , 45. dakikada direkt görerek takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'de ise , 90+6. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği 'u yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine 'i ilk 11'de görevlendirdi.

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, , Ozan Tufan, Luiz Gustavo, , Jose Sosa, Enner ve Mbwana Samatta yer aldı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Diego Perotti, Mert Hakan Yandaş, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Papiss Cisse ve Kemal Ademi görev bekledi.

Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen yeni transfer Arjantinli futbolcu Diego Perotti, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer aldı.

Antalyaspor'da Adis Jahovic Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü!

ANTALYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Antalyaspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Tamer Tuna'nın geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Amilton'un, Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart görerek cezalı durumuna düşmesi nedeniyle 1'i zorunlu 2 değişiklik yapıldı.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı bulan , yedek kulübesinde oturdu.

Amilton ile Ersan Adem Gülüm'ün yerine 11'de Gökdeniz Bayrakdar ve Jahovic'e yer verildi.

Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya, uzun süredir kanser tedavisi gören ve 30 Ekim'de 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu 'in fotoğrafı olan ve üzerinde "Kalbimizdesin" yazılı tişörtlerle çıktı.

Az sayıda taraftarın izlediği maçta, tribünlere Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Ayrıca stattaki elektronik skor tabelası ekranına yansıtılan görüntülerde, Dilay Kemer'in yanı sıra İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Mücadele öncesi gerçekleştirilen seremonide, hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile İzmir'deki depremde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında penaltı beklediği pozisyon!

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Valencia'nın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortayı Naldo uzaklaştırmayı başardı.

4'üncü dakikada Sosa'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Pelkas'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşu kaleci Boffin'de kaldı.

11'inci dakikada Fenerbahçe Sosa ile serbest vuruş kullandı. Kale önüne giden topa Serdar Aziz kafa vurdu. Kaleye giden topu Boffin yatarak uzaklaştırdı.

13'üncü dakikada Samatta ceza alanı içinde topu Valencia ile buluşturdu. Bu futbolcunun gelişine vuruşu kalecinin üstünden auta gitti.

15'inci dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ozan Tufan'ın penaltı noktası yakınından topu düzelterek yaptığı vuruş kalenin üstünden auta çıktı.

19'uncu dakikada Fenerbahçe sol kanattan Caner Erkin ile korner kullandı. Ceza alanına yapılan ortaya Samatta ön direkte yükseldi. Direğin önünde yer alan Mert Yılmaz'a çarpan top kornere gitti.

40'ıncı dakikada Nuri Şahin'in sol kanattan şutu kaleci Altay'da kaldı.

43'üncü dakikada ceza alanı içinde Serdar Aziz'in arkadan topuğuna basan Jahovic'e hakem Bahattin Şimşek önce gösterdi. VAR hakeminin uyarısı ile pozisyonu saha kenarındaki monitörden yeniden izleyen orta hakem, sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kartla Jahovic'i oyun dışı bıraktı.

İlk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.

49'uncu dakikada Valencia ceza alanına girdi ve sağ kanattan kale önündeki Ozan Tufan'a topu aktardı. Bu futbolcunun gelişine şutu ağlarla buluştu: 0-1.

52'nci dakikada Orgill'in pasıyla topla buluşan Podolski, ceza alanının hemen içerisinden sol ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluşturdu: 1-1.

55'inci dakikada sol kanattan kazanılan korneri Caner Erkin kullandı. Ceza alanına gönderilen ortaya yükselen Tisserand'ın yakın mesafeden kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

58'inci dakikada Gustavo, Caner Erkin, Dimitris Pelkas paslaşması sonucunda topla buluşan Pelkas'ın kafa vuruşunda top sağ kale direğinden geri geldi.

60'ıncı dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta top üst kale direğinden geri döndü.

66'ncı dakika Podolski'nin ceza yayına yakın noktadan sert şutu kalecinin solundan auta gitti.

82'nci dakikada ceza alanında topla buluşan Cisse'nin arka direkte yaptığı vuruşta top üst direkten geri geldi.

83'üncü dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza alanında Perotti'ye yaptığı harekete hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

84'üncü dakikada topun başına geçen Perotti'nin vuruşu kalecinin solundan ağlara gitti: 1-2.

90+6'ncı dakikada Sinan Gümüş, Fredy'e faul yaptı. Maçın hakeminin düdüğünden sonra topa vuran Sinan Gümüş sarı kart gördü. Karttan sonra orta hakeme omuz attığı gerekçesi ile Sinan Gümüş ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Süper Lig'de lider değişti! İşte güncel puan durumu Süper Lig'de lider değişti! İşte güncel puan durumu
Hatay ile Sivas puanları paylaştı Hatay ile Sivas puanları paylaştı
Beşiktaş evinde fire vermedi! İşte güncel puan durumu Beşiktaş evinde fire vermedi! İşte güncel puan durumu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör