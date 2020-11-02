Süper Lig: Antalyaspor 1-2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hakem Bahattin Şimşek'in yönettiği ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan maçta sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe'nin golleri 49. dakikada Ozan Tufan ve 84. dakikada Diego Perotti'den (p) gelirken, Akdeniz ekibinin golünü 52. dakikada Lukas Podolski kaydetti.

Öte yandan Antalyaspor'da Adis Jahovic, 45. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'de ise Sinan Gümüş, 90+6. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mauricio Lemos'u yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Serdar Aziz'i ilk 11'de görevlendirdi.

Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Enner Valencia ve Mbwana Samatta yer aldı.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Diego Perotti, Mert Hakan Yandaş, Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş, Papiss Cisse ve Kemal Ademi görev bekledi.

Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen yeni transfer Arjantinli futbolcu Diego Perotti, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer aldı.

ANTALYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Kırmızı-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Antalyaspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Tamer Tuna'nın geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Amilton'un, Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart görerek cezalı durumuna düşmesi nedeniyle 1'i zorunlu 2 değişiklik yapıldı.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de forma şansı bulan Ersan Adem Gülüm, yedek kulübesinde oturdu.

Amilton ile Ersan Adem Gülüm'ün yerine 11'de Gökdeniz Bayrakdar ve Jahovic'e yer verildi.

Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya, uzun süredir kanser tedavisi gören ve 30 Ekim'de 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in fotoğrafı olan ve üzerinde "Kalbimizdesin" yazılı tişörtlerle çıktı.

Az sayıda taraftarın izlediği maçta, tribünlere Türk ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

Ayrıca stattaki elektronik skor tabelası ekranına yansıtılan görüntülerde, Dilay Kemer'in yanı sıra İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Mücadele öncesi gerçekleştirilen seremonide, hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile İzmir'deki depremde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Valencia'nın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortayı Naldo uzaklaştırmayı başardı.



4'üncü dakikada Sosa'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Pelkas'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşu kaleci Boffin'de kaldı.



11'inci dakikada Fenerbahçe Sosa ile serbest vuruş kullandı. Kale önüne giden topa Serdar Aziz kafa vurdu. Kaleye giden topu Boffin yatarak uzaklaştırdı.



13'üncü dakikada Samatta ceza alanı içinde topu Valencia ile buluşturdu. Bu futbolcunun gelişine vuruşu kalecinin üstünden auta gitti.



15'inci dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ozan Tufan'ın penaltı noktası yakınından topu düzelterek yaptığı vuruş kalenin üstünden auta çıktı.



19'uncu dakikada Fenerbahçe sol kanattan Caner Erkin ile korner kullandı. Ceza alanına yapılan ortaya Samatta ön direkte yükseldi. Direğin önünde yer alan Mert Yılmaz'a çarpan top kornere gitti.



40'ıncı dakikada Nuri Şahin'in sol kanattan şutu kaleci Altay'da kaldı.



43'üncü dakikada ceza alanı içinde Serdar Aziz'in arkadan topuğuna basan Jahovic'e hakem Bahattin Şimşek önce sarı kart gösterdi. VAR hakeminin uyarısı ile pozisyonu saha kenarındaki monitörden yeniden izleyen orta hakem, sarı kartı iptal ederek direkt kırmızı kartla Jahovic'i oyun dışı bıraktı.



İlk yarı 0-0'lık skorla sona erdi.



49'uncu dakikada Valencia ceza alanına girdi ve sağ kanattan kale önündeki Ozan Tufan'a topu aktardı. Bu futbolcunun gelişine şutu ağlarla buluştu: 0-1.



52'nci dakikada Orgill'in pasıyla topla buluşan Podolski, ceza alanının hemen içerisinden sol ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Altay'ın sağından ağlarla buluşturdu: 1-1.



55'inci dakikada sol kanattan kazanılan korneri Caner Erkin kullandı. Ceza alanına gönderilen ortaya yükselen Tisserand'ın yakın mesafeden kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.



58'inci dakikada Gustavo, Caner Erkin, Dimitris Pelkas paslaşması sonucunda topla buluşan Pelkas'ın kafa vuruşunda top sağ kale direğinden geri geldi.



60'ıncı dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta top üst kale direğinden geri döndü.



66'ncı dakika Podolski'nin ceza yayına yakın noktadan sert şutu kalecinin solundan auta gitti.



82'nci dakikada ceza alanında topla buluşan Cisse'nin arka direkte yaptığı vuruşta top üst direkten geri geldi.



83'üncü dakikada Bünyamin Balcı'nın ceza alanında Perotti'ye yaptığı harekete hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.



84'üncü dakikada topun başına geçen Perotti'nin vuruşu kalecinin solundan ağlara gitti: 1-2.



90+6'ncı dakikada Sinan Gümüş, Fredy'e faul yaptı. Maçın hakeminin düdüğünden sonra topa vuran Sinan Gümüş sarı kart gördü. Karttan sonra orta hakeme omuz attığı gerekçesi ile Sinan Gümüş ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

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