02 Kasım 2020, Pazartesi

SÜPER LİG

Süper Lig: Hatayspor 1-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Hatay ile Sivas puanları paylaştı
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 Giriş Tarihi: 02.11.2020

'in 7. haftasında ile karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'ndaki mücadelede Yasin Kol düdük çaldı. Müsabaka Gradel ve Akintola'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Hatayspor da Sivasspor da 8 puana yükseldi. Öte yandan Hatayspor'un 2, Sivasspor'un ise 1 maçı eksik.

'in 7. haftasında , Antakya Atatürk Stadyumu'nda 'u konuk etti.

Mücadele adeta fırtına gibi başladı. Deplasman ekibi Sivasspor, 6. dakikada Gradel'le öne geçti. Bu gole cevap ise gecikmedi. Ev sahibi takım 8. dakikada Akintola ile skora denge getirdi.

İlk 45 dakikalık dilim 1-1 sona erdi.

Hatayspor'da Ruben Ribeiro 65 ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de 5 maça çıkan Hatayspor 8 puana yükselirken, 6 karşılaşma oynayan Sivasspor da 8 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur'un sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

8. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Selim Ilgaz'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortada kale önünde topun gelişine vuran Akintola, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-1

29. dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Samassa, gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

49. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında gelişine vuran Diouf'un şutunda top üstten auta çıktı.

60. dakika Sivasspor'da Fajr'in ceza yayı üzerinde çektiği şutta meşin yuvarlak Hatayspor savunmasından döndü.

74. dakikada Hatayspor'da Diouf'un ceza sahasında çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu, ancak öncesinde pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

87. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya altıpastan gelişine vuran Akintole'nin vuruşunda top üst direkten döndü.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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