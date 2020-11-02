Süper Lig: Hatayspor 1-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'ndaki mücadelede Yasin Kol düdük çaldı. Müsabaka Gradel ve Akintola'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Hatayspor da Sivasspor da 8 puana yükseldi. Öte yandan Hatayspor'un 2, Sivasspor'un ise 1 maçı eksik.
Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor, Antakya Atatürk Stadyumu'nda Sivasspor'u konuk etti.
Mücadele adeta fırtına gibi başladı. Deplasman ekibi Sivasspor, 6. dakikada Gradel'le öne geçti. Bu gole cevap ise gecikmedi. Ev sahibi takım 8. dakikada Akintola ile skora denge getirdi.
İlk 45 dakikalık dilim 1-1 sona erdi.
Hatayspor'da Ruben Ribeiro 65 ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla oyundan atıldı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte Süper Lig'de 5 maça çıkan Hatayspor 8 puana yükselirken, 6 karşılaşma oynayan Sivasspor da 8 puana ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur'un sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
8. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Selim Ilgaz'ın sağ kanattan yerden yaptığı ortada kale önünde topun gelişine vuran Akintola, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu. 1-1
29. dakikada Gökhan Karadeniz'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutta kaleci Samassa, gole izin vermedi.
Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.
49. dakikada sol kanattan yapılan ortaya ceza sahasında gelişine vuran Diouf'un şutunda top üstten auta çıktı.
60. dakika Sivasspor'da Fajr'in ceza yayı üzerinde çektiği şutta meşin yuvarlak Hatayspor savunmasından döndü.
74. dakikada Hatayspor'da Diouf'un ceza sahasında çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu, ancak öncesinde pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
87. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya altıpastan gelişine vuran Akintole'nin vuruşunda top üst direkten döndü.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama