Antalyaspor - Fenerbahçe maçına Diego Perotti damgası! Sonradan girdi golünü attı
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de galibiyetin mimarlarından biri de Diego Perotti oldu. Sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan Arjantili yıldız 83. dakikada takımına kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek 3 puanı getiren isim oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Sarı-lacivertlilerde en merak edilen isim ise Diego Perotti'ydi.
Yıldız futbolcu 62. dakikada Jose Sosa'nın yerine oyuna dahil oldu ve performansı ile göz doldurdu.
İLK GOLÜNÜ ATTI
Diego Perotti, zorlu karşılaşmanın skorunu tayin eden golü de attı. 83. dakikada rakiplerini çalımlarla eksilten yıldız futbolcu Bünyamin'in müdahalesi ile yerde kaldı. Takımına penaltı kazandıran Perotti, topun başına geçti ve skoru 2-1'e getirdi.
Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu ile ilgili de sosyal medyada birçok paylaşımda bulundu.
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