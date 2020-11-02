02 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Volkan Ballı Antalyaspor - Fenerbahçe maçında sahaya girdi! İşte o anlar

Fenerbahçeli yönetici sahaya girdi! İşte o anlar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederken, sarı-lacivertlileri idari menajeri , uzatma dakikalarında görerek oyun dışı kalan Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için sahaya girdi. İşte o anlar...

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe İdari Menajeri , Sarı-lacivertlilerde maçın 90+7. dakikasında gören ve sinirlerine halim olamayan Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için sahaya girdi.

İŞTE O ANLAR;



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