02 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Erol Bulut Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Kaleye duvar kurdular ama..."

Bulut'tan Antalyaspor yorumu! Kaleye duvar kurdular ama...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 Giriş Tarihi: 02.11.2020

Teknik Direktörü , 'in 7. haftasında deplasmanda Fraport TAV 'u 2-1 mağlup ettikler maç sonrası açıklamalarda bulundu. Bulut, "Rakip bir kere kalemize geldi, konsantrasyon eksikliğinden gol oldu. Rakip kale önüne duvar kurdu ama yeterince pozisyona girdik." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Bulut'un maç sonu açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İKİNCİ YARI DAHA BASKILI OYNADIK"

Maç başında kazanmak istediğimizi ancak böyle takımlara karşı zor olacağını söyledim. İkinci yarı biraz daha baskılı oynadık. Ancak rakip bir kere kalemize geldi, konsantrasyon eksikliğinden gol oldu. Rakip kale önüne duvar kurdu ama yeterince pozisyona girdik.

"KONSANTRASYON EKSİKLİĞİNDEN GOL YEDİK"

Maç sonucu biraz da bize bağlı oldu. 11 net pozisyonumu var, rakip 11 kişiyken de bu pozisyonlarımız vardı. Golümüzü bulduk ama rakip, bir kere kalemize geldi ve konsantrasyon eksikliğinden yediğimiz bir gol oldu.

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