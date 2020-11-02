Son dakika: Erol Bulut Antalyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası konuştu! "Kaleye duvar kurdular ama..."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikler maç sonrası açıklamalarda bulundu. Bulut, "Rakip bir kere kalemize geldi, konsantrasyon eksikliğinden gol oldu. Rakip kale önüne duvar kurdu ama yeterince pozisyona girdik." dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Bulut'un maç sonu açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"İKİNCİ YARI DAHA BASKILI OYNADIK"
Maç başında kazanmak istediğimizi ancak böyle takımlara karşı zor olacağını söyledim. İkinci yarı biraz daha baskılı oynadık. Ancak rakip bir kere kalemize geldi, konsantrasyon eksikliğinden gol oldu. Rakip kale önüne duvar kurdu ama yeterince pozisyona girdik.
"KONSANTRASYON EKSİKLİĞİNDEN GOL YEDİK"
Maç sonucu biraz da bize bağlı oldu. 11 net pozisyonumu var, rakip 11 kişiyken de bu pozisyonlarımız vardı. Golümüzü bulduk ama rakip, bir kere kalemize geldi ve konsantrasyon eksikliğinden yediğimiz bir gol oldu.
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