27 Eylül 2020, Pazar

SÜPER LİG

Son dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Alper Ulusoy oldu!

Derbinin VAR hakemi belli oldu!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. haftasında oynanacak olan - derbisinin VAR hakemi oldu.

'in 3. haftasında oyananacak olan dev derbinin Var hakemi açıklandı. Stadı'nda oynanacak - derbisinin VAR hakemi oldu. Dev maçın AVAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Bahattin Duran oldu.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Sivasspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Sivasspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör