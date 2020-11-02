02 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında penaltı beklediği pozisyon!

İşte F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 Giriş Tarihi: 02.11.2020

'in 7. haftasında deplasmanda ile karşılaşan , mücadelenin 28. dakikasında Orgill'in pozisyonunda penaltı bekledi ancak maçın hakemi oyunu devam ettirdi. İşte o kareler...

'in 7. haftasında Fraport TAV ile , Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle devam ederken, mücadelenin 28. dakikasında yaşanan bir pozisyon tartışmalara neden oldu.

Sarı-lacivertlilerin kullandığı köşe vuruşunun ardından Enner 'nın indirdiği topta Fenerbahçeli futbolcular topun Dever Orgill'in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu ancak maçın hakemi Bahattin Şimşek oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon:

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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