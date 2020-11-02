02 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Antalyaspor'da Adis Jahovic Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördü!

Antalya - F.Bahçe maçında kırmızı kart çıktı! İşte o pozisyon
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 Giriş Tarihi: 02.11.2020

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden 'da , mücadelenin 45. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 7. haftasında , sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Karşılaşmanın 45. dakikasında tecrübeli futbolcu , 'e yaptığı müdahale sonrası VAR kararının ardından görerek oyun dışı kaldı.

İşte o pozisyon:

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Son dakika: İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında penaltı beklediği pozisyon!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Antalya - F.Bahçe maçında tartışmalı pozisyon! VAR'a gitti devam dedi Antalya - F.Bahçe maçında tartışmalı pozisyon! VAR'a gitti devam dedi
İşte F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon! İşte F.Bahçe'nin penaltı beklediği pozisyon!
Erol Bulut'tan Serdar Aziz açıklaması! İlk 11'de olmasının sebebi... Erol Bulut'tan Serdar Aziz açıklaması! "İlk 11'de olmasının sebebi..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör