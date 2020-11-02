Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı penaltı pozisyonu! VAR'a gitti devam dedi

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sarı-lacivertli takım lehine VAR'dan penaltı incelemesinde bulunan hakem Bahattin Şimşek, devam kararı verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 1-1 devam ederken sarı lacivertliler girdiği bir pozisyonda penaltı bekledi.

NE OLDU?

Fenerbahçeli oyuncular 75. dakikada penaltı bekledi VAR'dan pozisyonun izlenme tavsiyesi geldi, hakem Bahattin Şimşek pozisyonu izledikten sonra 'devam' kararı verdi.



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Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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