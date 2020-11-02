02 Kasım 2020, Pazartesi
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NE OLDU?
Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı penaltı pozisyonu! VAR'a gitti devam dedi
Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sarı-lacivertli takım lehine VAR'dan penaltı incelemesinde bulunan hakem Bahattin Şimşek, devam kararı verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 1-1 devam ederken sarı lacivertliler girdiği bir pozisyonda penaltı bekledi.
NE OLDU?
Fenerbahçeli oyuncular 75. dakikada penaltı bekledi VAR'dan pozisyonun izlenme tavsiyesi geldi, hakem Bahattin Şimşek pozisyonu izledikten sonra 'devam' kararı verdi.
İŞTE O AN
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.
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