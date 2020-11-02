02 Kasım 2020, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı penaltı pozisyonu! VAR'a gitti devam dedi

Antalya - F.Bahçe maçında tartışmalı pozisyon! VAR'a gitti devam dedi
ANTALYASPOR A.Ş.
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 Giriş Tarihi: 02.11.2020

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan - Fenerbahçe maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sarı-lacivertli takım lehine VAR'dan incelemesinde bulunan hakem Bahattin Şimşek, devam kararı verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 1-1 devam ederken sarı lacivertliler girdiği bir pozisyonda bekledi.

NE OLDU?
Fenerbahçeli oyuncular 75. dakikada penaltı bekledi VAR'dan pozisyonun izlenme tavsiyesi geldi, hakem Bahattin Şimşek pozisyonu izledikten sonra 'devam' kararı verdi.

İŞTE O AN

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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