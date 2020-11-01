Süper Lig: Beşiktaş 1-0 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'u 55. dakikada Cyle Larin'in attığı golle 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği mücadeleyi siyah-beyazlı takım, 55. dakikada Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'in attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 10'a çıkararak 8. sıraya yükseldi. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Yeni Malatyaspor ise 8 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Yeni Malatyaspor ise 8 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Denizlispor'u ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ - YENİ MALATYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Ndayishimiye, Kubilay, Ahmed, Acquah, Cueva, Tetteh

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya geçen haftaya göre tek değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Josef de Souza'nın yerine Oğuzhan Özyakup'a yer verdi.

Beşiktaş'ta kalede yine Ersin Destanoğlu görev alırken, savunma Valentin Rosier, Domagoj Vida, Welinton ve Fabrice N'Sakala'dan oluştu.

Oğuzhan'ın yanında Atiba Huthcinson oynarken, orta sahada ayrıca Rachid Ghezzal ve Dorukhan Toköz forma giydi. Cyle Larin'in hücuma destek verdiği Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar da gol aradı.

OĞUZHAN ÖZYAKUP 4 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de yer alan Oğuzhan Özyakup, 4 karşılaşma sonra bu şansı yakaladı.

Ligin ilk haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde ise sonradan oyuna dahil oldu.

Sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında kadroda yer alamayan Oğuzhan, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında ise yedek soyunmasına rağmen şans bulamadı.

MENSAH YEDEKLER ARASINDA

Yeni tip corona virüsü test sonucu pozitif çıkan ve karantina süreci nedeniyle Yukatel Denizlispor kadrosunda bulunmayan Bernard Mensah, bu maçın kadrosunda yer aldı. Mensah, Yeni Malatyaspor maçına yedekler arasında başladı. Siyah-beyazlı ekipte Mensah'ın yanı sıra Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Güven Yalçın, Necip Uysal, Adem Ljajic, Rıdvan Yılmaz ve Kartal Kayra Yılmaz yedek soyundu.

SİYAH-BEYAZLI TAKIMDA 4 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Ajdin Hasic ve Atakan Üner, Yeni Malatyaspor maçında kadroda yer alamadı.

Henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou da maç kadrosuna dahil edilmedi.

239 GÜN SONRA TARAFTAR DESTEĞİ

İki takım arasındaki karşılaşmayı locada yer alan taraftarlar da izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 'lig ve kupa müsabakalarında locaların yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci alınması' kararı doğrultusunda az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar, uzun bir aradan sonra Vodafone Park'ta takımlarına destek verme fırsatı buldu.

Beşiktaş, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde 239 gün sonra az da olsa taraftar desteğini arkasına aldı. Ligde son olarak geçen sezonun 25. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta taraftarların önünde iç sahada maç oynayan siyah-beyazlı ekip, federasyonun kararı nedeniyle ligdeki 6 ve Avrupa kupalarındaki bir iç saha maçını taraftar desteğinden yoksun oynamıştı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç öncesi takımlarını tribünlere çağırarak destek verdi.

Vodafone Park tribünlerine ayrıca Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı "İki devlet tek millet" ve "Geçmiş olsun İzmir" yazılı pankartlar yer aldı.

Karşılaşma öncesi vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada Malatyaspor savunması çıkarken Oğuzhan kayarak yaptığı müdahaleyle topu Atiba'nın önüne bıraktı. Atiba'nın pasında Malatyaspor savunmasının müdahale ettiği top Larin'in önünde kaldı. Larin'in ceza sahasına girer girmez yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



24'üncü dakikada Rosier'in pasıyla sağdan çizgiye inen Dorukhan içeri çevirdi. Aboubakar'ın bekletmeden yaptığı vuruşta Malatyaspor savunması son anda ayak koydu ve top kornere gitti.



29'uncu dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan pasını Aboubakar'a aktardı. Aboubakar rakip kaleye doğru hareketlendikten sonra ceza sahası sağ çaprazındaki Ghezzal'ı gördü. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



48'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oğuzhan Özyakup'un uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed topu kornere tokatladı.



49'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier ortasını yaptı. Ghezzal'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



55'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Rakip sahada yapılan kısa pasların ardından Oğuzhan ceza sahası sol çaprazındaki Ghezzal'i gördü. Ghezzal'ın ortasında Cyle Larin altıpasın hemen önünde kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.



58'inci dakikada Yeni Malatyaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Cueva'nın sert şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.



68'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Aboubakar'ın kafa vuruşunda top kaleci Abdulsamed'de kaldı.



74'üncü dakikada Beşiktaş mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Ghezzal'in şutunda top ceza sahası içindeki Aboubakar'ın önünde kaldı. Aboubakar'ın kaleciye karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten farklı şekilde auta gitti.



90+3'üncü dakikada Necip'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Güven Yalçın, içeri katettikten sonra ceza sahası dışından şutunu çekti, top üstten auta çıktı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.







SİYAH-BEYAZLILAR BU SEZON İLK KEZ ÜST ÜSTE KAZANDI



Siyah-beyazlı ekip, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle birlikte ilk kez 2 maç üst üste sahadan galip ayrıldı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-1'lik skorla geçen siyah-beyazlılar, daha sonra oynadığı 3 maçta 1 puan alabilmişti. Ligin 5'inci haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 3-2 ile geçen siyah-beyazlılar, bu hafta da sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet almış oldu. Ayrıca, Beşiktaş, bu sezon evindeki ilk galibiyetini elde etti.

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