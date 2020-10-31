31 Ekim 2020, Cumartesi
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Galatasaray 1-0 Ankaragücü | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmayı sarı kırmızılılar 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Galatasaray ve Ankaragücü, Süper Lig'in 7. haftasında TT Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Galatasaray'ın tek golü 45+2'de, Hollandalı yıldız Ryan Babel'den geldi. Asisti ise Marcelo Saracchi yaptı.
Bu sonuçla Galatasaray, 13 puanla ve maç fazlasıyla 3. sırada kendine yer buldu. Ankaragücü ise 1 puala son sırada yer aldı.
Galatasaray bir sonraki lig maçını Sivasspor ile deplasmanda oynayacak. MKE Ankaragücü ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.
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