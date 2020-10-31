31 Ekim 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Galatasaray 1-0 Ankaragücü | MAÇ SONUCU

Galatasaray evinde kazandı!
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

'in 7. haftasında , sahasında Ankaragücü'nü ağırladı. Türk Telekom Stadı'nda oynanan zorlu karşılaşmayı sarı kırmızılılar 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

ve Ankaragücü, 'in 7. haftasında TT Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Galatasaray'ın tek golü 45+2'de, Hollandalı yıldız Ryan Babel'den geldi. Asisti ise Marcelo Saracchi yaptı.

Bu sonuçla Galatasaray, 13 puanla ve maç fazlasıyla 3. sırada kendine yer buldu. Ankaragücü ise 1 puala son sırada yer aldı.

Galatasaray bir sonraki lig maçını Sivasspor ile deplasmanda oynayacak. ise evinde Karagümrük'ü ağırlayacak.

Erman Toroğlu'ndan Galatasaray-Ankaragücü maçı yorumu! "Çok kötü bir 45 dakika izledik"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
Zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu Zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu
Başkent'te kazanan çıkmadı! Başkent'te kazanan çıkmadı!
TFF'den corona virüsü açıklaması! TFF'den corona virüsü açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör