Erman Toroğlu: Beşiktaş bakım evi değildir

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş bakım evi değildir, olmayacaksa Ljajic'i ve Oğuzhan'ı gönderin." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

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Beşiktaş ile ilgili flaş eleştirilerde bulunan Toroğlu, "Eğer bazı oyuncular giriyorsa, Adem Ljajic giremiyorsa yollayacaksın. Eğer Oğuzhan Özyakup'u bazı konularda oynatamıyorsan, yine yollayacaksın. Beşiktaş bakım evi değildir. Eğer bu işler böyleyse ne Oğuzhan'ı ne de Ljajic'i oynatamayacaksın. O zaman yedek kulübesini neden tutuyorsun." yorumunu yaptı.