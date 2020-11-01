Beşiktaş'ta Cyle Larin gollerine devam ediyor
Süper Lig'in 7. haftasında Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u ağırlayan ve rakibini 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta golün sahibi Cyle Larin, üst üste 2. maçında da golünü atarken, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.
Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, Yeni Malatyaspor'u da boş geçmedi. Siyah-beyazlı ekibin, rakibi karşısında 55. dakikada öne geçtiği golü kaydeden Larin, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Bu sezon Beşiktaş forması altındaki ilk golünü Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesinde PAOK deplasmanında atan Larin, ligde ise Antalyaspor, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırdı. Mücadelenin 55. dakikasında Ghezzal'ın yaptığı ortaya uçarak kafayı vuran 25 yaşındaki futbolcu, resmi maçlardaki gol sayısını 4'e çıkarırken, ligdeki üçüncü golünü kaydetti.
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