01 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cyle Larin gollerine devam ediyor

Larin yine boş geçmedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in 7. haftasında Vodafone Park'ta 'u ağırlayan ve rakibini 1-0 mağlup eden 'ta golün sahibi Cyle Larin, üst üste 2. maçında da golünü atarken, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

'ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin, 'u da boş geçmedi. Siyah-beyazlı ekibin, rakibi karşısında 55. dakikada öne geçtiği golü kaydeden Larin, ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı. Bu sezon Beşiktaş forması altındaki ilk golünü Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesinde PAOK deplasmanında atan Larin, ligde ise , Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırdı. Mücadelenin 55. dakikasında Ghezzal'ın yaptığı ortaya uçarak kafayı vuran 25 yaşındaki futbolcu, resmi maçlardaki gol sayısını 4'e çıkarırken, ligdeki üçüncü golünü kaydetti.

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