01 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Vodafone Park’ta ilk galibiyetini aldı

Beşiktaş'tan Vodafone Park’ta ilk galibiyet
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

’in 7. haftasında ’u konuk eden , rakibini 1-0 mağlup ederken bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.

'in 7. haftasında 'u 1-0 mağlup eden , puanını 10'a yükseltirken, sahasındaki ilk galibiyetine imza attı. Bu sezon iç sahada ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, karşısında ise 1-0 mağlup olmuştu. Yeni Malatyaspor önünde 55. dakikada Larin'in attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, karşılaşmayı da bu sonuçla kazanarak bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetine imza attı.

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