01 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Hamza Hamzaoğlu: Beşiktaş karşısında iyi oynamadık

Beşiktaş karşısında iyi oynamadık
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in 7. haftasında deplasmanda 'a 1-0 mağlup olan 'da teknik direktör , karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı "Hücuma çıkmakta, takımı öne çıkarmakta zorlandık. İyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, "Buraya gelirken oyun stratejimiz vardı. İkinci bölgede rakibi karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulabilirsek farklı bir oyuna döneriz diye düşündük. Bunda başarılı olamadık. İlk yarıda 'ın baskısı vardı. Biraz daha geriye çekildik. Hücuma çıkmakta, takımı öne çıkarmakta zorlandık. İyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim." diye konuştu.

Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, "Beşiktaş bizden önce golü buldu ve oyun mücadeleye döndü. Kazanma arzumuz iyiydi ama oyun olarak iyi değildik. Bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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