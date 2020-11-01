Hamza Hamzaoğlu: Beşiktaş karşısında iyi oynamadık
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli çalıştırıcı "Hücuma çıkmakta, takımı öne çıkarmakta zorlandık. İyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, "Buraya gelirken oyun stratejimiz vardı. İkinci bölgede rakibi karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulabilirsek farklı bir oyuna döneriz diye düşündük. Bunda başarılı olamadık. İlk yarıda Beşiktaş'ın baskısı vardı. Biraz daha geriye çekildik. Hücuma çıkmakta, takımı öne çıkarmakta zorlandık. İyi oynadığımızı söyleyemeyeceğim." diye konuştu.
Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik eden Hamzaoğlu, "Beşiktaş bizden önce golü buldu ve oyun mücadeleye döndü. Kazanma arzumuz iyiydi ama oyun olarak iyi değildik. Bunu söylemekte sakınca görmüyorum. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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