01 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın: Yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyoruz

Yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyoruz
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

Teknik Direktörü , 'in 7. haftasında 1-0 kazandıkları BtcTurk maçının ardından açıklamalarda bulundu. İstatistiklerinin sürekli iyiye gittiğini söyleyen Yalçın, "Takımımız bugün iyi oynadı. 11 kişi 30-40 metrede bekleyen takıma karşı bu ligde oynamak kolay değil. 5-6 pozisyonumuz var. Yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyoruz. Umarım bundan sonra işler daha iyi gider." dedi.

'in 7. haftasında işle , Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, rakibini 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galbiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör , daha iyiye gittiklerini ve biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi. Yalçın'ın maç sonu açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İMZİR'DE ÖLEN VATANDAŞLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

"'le başlamak istiyorum. Vahim bir olay yaşandı. Ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah bu tür olaylar yaşanmaz ama depreme hazır değiliz, hazır olmamız lazım. Bunu söylediler sürekli olacağını. Bugün orada, yarın başka bir yerde"

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"BU KADAR SAVUNAN BİR TAKIMI AÇMAK ZOR"

"Ağır savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Bu kadar savunan bir takımı açmak zor. Bekliyorlar, çok fazla bekliyorlar. Hatalardan yararlanmaya çalıştılar. Hatalardan yararlanacak bir durum da yoktu. Gol atınca maçın biteceği bir 90 dakika oynadık"

"İSTATİSTİKLERİMİZ SÜREKLİ İYİYE GİDİYOR"

"Oyuncularım artık daha özverili. İstatiklerimiz sürekli iyiye gidiyor. Milli araya gideceğiz. Sonrasında daha da iyi bir gidişat olabilir."

"ÖZVERİYLE OYNAYAN OYUNCU FARKLI OLUYOR"

"Özveriyle oynayan oyuncu farklı oluyor. Koşan, çabalayan, bir şeyler yapmaya çalışan oyuncunun görüntüsü farklıdır. Hemen Larin diyorsunuz, neden? Çünkü çabalıyor, savaşıyor. Tüm oyuncularımızdan bunu istiyoruz."

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"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Geçen seneye göre farklı bir şablon, farklı bir kadro var. Biraz anlayış bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Zaman lazım. Bu galibiyetler bizi mutlu ediyor, nefes alıyoruz."

"YAVAŞ YAVAŞ İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE GELİYORUZ"

"Takımımız bugün iyi oynadı. 11 kişi 30-40 metrede bekleyen takıma karşı bu ligde oynamak kolay değil. 5-6 pozisyonumuz var. Yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyoruz. Umarım bundan sonra işler daha iyi gider."

"N'KOUDOU VE TÖRE HAFTAYA DÖNEMEZ"

"Welinton'un kafasının açılmasıyla ilgili; "Bir şey olmaz. Gelecek hafta N'Koudou sakatlıktan dönemez. Hasic pazartesi dönecek ama oynayamaz. Atakan çalışmalara başladı. Töre haftaya olmaz, zannetmiyorum"

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