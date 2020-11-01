Beşiktaşlı Adem Ljajic'ten tepki çeken hareket! Isınma esnasında...
Süper Lig'in 7. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Adem Ljajic gündem oldu. Sırp futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın karşılaşma öncesi kendisiyle ilgili yaptığı "Hazır değil. Kaliteli oyuncu ancak sadece yetenek yetmiyor" açıklaması sonrası eli belinde şeklinde ısınması taraftarın tepkisini çekti. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e taraftardan tepki. Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, bu futbolcuyla ilgili olarak "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" diyerek Ljajic'in form durumunu açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Adel Ljajic'in tavırları tepkilere neden oldu. Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Adem Ljajic'in bu hareketi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Sırp futbolcuya tepki gösterdi.
İşte o görüntüler:
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