01 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Adem Ljajic'ten tepki çeken hareket! Isınma esnasında...

Ljajic'ten tepki çeken hareket! Isınma esnasında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in 7. haftasında BtcTurk 'u ağırlayan 'ta gündem oldu. Sırp futbolcu, teknik direktör 'ın karşılaşma öncesi kendisiyle ilgili yaptığı "Hazır değil. Kaliteli oyuncu ancak sadece yetenek yetmiyor" açıklaması sonrası eli belinde şeklinde ısınması taraftarın tepkisini çekti. İşte detaylar...

'ta 'e taraftardan tepki. karşılaşması öncesinde teknik direktör , bu futbolcuyla ilgili olarak "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" diyerek Ljajic'in form durumunu açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Adel Ljajic'in tavırları tepkilere neden oldu. Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Adem Ljajic'in bu hareketi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Sırp futbolcuya tepki gösterdi.

İşte o görüntüler:

Yalçın'dan Ljajic açıklaması! haberin devamı

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