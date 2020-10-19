Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Ligdeki son 2 maçından galibiyet çıkaramayan sarı-kırmızılı takım, Akdeniz ekibini mağlup ederek galibiyet serisi başlatmayı planlıyor. Lige iyi bir giriş yapan ve çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Alanyaspor ise zorlu maçtan 3 puanla ayrılarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise kritik maç öncesi arama motorlarıda "Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman?" "Galatasaray - Alanyaspor maçı saat kaçta?" ve "Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?" gibi soruları aratmaya başladı. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Galatasaray - Alanyaspor maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Son iki haftada oynadığı Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarından galibiyet çıkaramayan Cimbom, Akdeniz ekibini mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. 5. haftaya topladığı 10 puanla lider giren Alanyaspor ise sarı-kırmızılı takımı mağlup edip liderliği Fenerbahçe'den geri almak istiyor.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Galatasaray - Alanyaspor maçı 19 Ekim Pazartesi günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

9. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de bu zamana kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet alırken, turuncu-yeşilliler ise 1 kez kazanabildi. 1 mücadele de eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 22 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 10 kez gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz sezon ligde İstanbul'daki maçı Galatasaray 1-0 kazanırken, Alanyaspor da Alanya'da 4-1'lik skorla galip gelmişti.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında en son geçtiğimiz sezon 30. haftada Trabzonspor'a karşı 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, daha sonra evinde oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

TERİM 3 FUTBOLCUDAN VAZGEÇMEDİ

Galatasaray'da 3 futbolcu bu sezon oynanan bütün maçlarda sahada kaldı. Teknik Direktör Fatih Terim, Fatih Öztürk, Marcao ve Taylan Antalyalı'yı bu sezonki 4'ü Süper Lig, 3'ü de UEFA Avrupa Ligi eleme maçları olmak üzere toplam 7 müsabakada oyundan hiç çıkarmadı (630 dakika).

5 GOLÜN 3'Ü FALCAO'DAN

Galatasaray, ligde geride kalan 4 haftada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 3'ü Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'dan geldi. Diğer golleri ise milli futbolcu Emre Kılınç ile Faslı oyuncu Younes Belhanda kaydetti. Ligin ilki iki maçında 5 gol atan Aslan, son iki karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı.

MUSLERA DIŞINDA EKSİK YOK

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera dışında sakat oyuncusu bulunmuyor. Sakatlığı olan Emre Akbaba hafta içi takımla çalışmalara başladı. Akbaba, 21 kişilik maç kadrosunda yer alacak. Başakşehir maçındaki sakatlığını atlatan sol bek Marcelo Saracchi'nin ise mücadeleye 11'de başlaması bekleniyor. Tedavileri tamamlanan Taylan Antalyalı ve Etebo da antrenmanlarda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

LUYINDAMA SINIRDA

Galatasaray'da 26 yaşındaki defans oyuncusu Christian Luyindama, Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Luyindama cezalı olursa gelecek hafta deplasmanda oynanacak BB Erzurumspor maçında takımını yalnız bırakacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda, Falcao.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Salih, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Hasan.

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