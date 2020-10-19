Alanyaspor deplasmanda ilk kez Galatasaray'ı mağlup etti!
Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendi. Akdeniz ekibi 3 puanı hanesine yazdırırken, ligde liderliği de yeniden devraldı. Alanyaspor bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılıları lig tarihinde ilk kez deplasmanda mağlup etti.
Süper Lig'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Khouma Babacar ve Davidson kaydetti. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadelede bir ilk yaşandı.
ALANYASPOR DEPLASMANDA İLK KEZ KAZANDI!
Aytemiz Alanyaspor, 90+5. dakikada attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak Galatasaray deplasmanında ilk kez kazandı.
Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evinde ilk kez yenildi. Bugüne kadar 4'ü Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 5 müsabakada kazanan Galatasaray olmuştu. Turuncu-yeşilliler, rakibine karşı oynadığı 6. deplasman maçında ilk galibiyetini elde etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama