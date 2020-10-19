19 Ekim 2020, Pazartesi

ALANYASPOR

Alanyaspor deplasmanda ilk kez Galatasaray'ı mağlup etti!

Alanya tarih yazdı! İlk kez...
ALANYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.10.2020

'in 5. haftasında Aytemiz , 'ı deplasmanda 2-1 yendi. Akdeniz ekibi 3 puanı hanesine yazdırırken, ligde liderliği de yeniden devraldı. Alanyaspor bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılıları lig tarihinde ilk kez deplasmanda mağlup etti.

'in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda ile karşılaşan sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Khouma Babacar ve Davidson kaydetti. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadelede bir ilk yaşandı.

ALANYASPOR DEPLASMANDA İLK KEZ KAZANDI!

Aytemiz Alanyaspor, 90+5. dakikada attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak Galatasaray deplasmanında ilk kez kazandı.

Sarı-kırmızılılar rakibine karşı evinde ilk kez yenildi. Bugüne kadar 4'ü Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 5 müsabakada kazanan Galatasaray olmuştu. Turuncu-yeşilliler, rakibine karşı oynadığı 6. deplasman maçında ilk galibiyetini elde etti.

İşte Alanyaspor'un tartışılan penaltı pozisyonu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ALANYASPOR HABERLERİ
Cimbom'a soğuk duş! David'son' sözü söyledi Cimbom'a soğuk duş! David'son' sözü söyledi
Alanyaspor'da sakatlık şoku! G.Saray maçında yok Alanyaspor'da sakatlık şoku! G.Saray maçında yok
Galatasaray ile Alanyaspor 9. randevuda Galatasaray ile Alanyaspor 9. randevuda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör