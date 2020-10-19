19 Ekim 2020, Pazartesi
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Galatasaray'da, Emre Akbaba 88 gün sonra sahalara döndü. Kariyerinde talihsiz sakatlıklar yaşayan milli futbolcu Aytemiz Alanyaspor maçında görev aldı.
Emre Akbaba, Galatasaray'da daha önce ayak tarak kemiği ve kaval kemiğinde yaşadığı sakatlıklarla uzun süre sahalardan ayrı kalmıştı.
Galatasaray'da Emre Akbaba 88 gün sonra formasına kavuştu!
Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahalardan 88 gündür uzak kalan Emre Akbaba formasına kavuştu. Yıldız isim en son Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada görev almıştı.
Galatasaray'da, Emre Akbaba 88 gün sonra sahalara döndü. Kariyerinde talihsiz sakatlıklar yaşayan milli futbolcu Aytemiz Alanyaspor maçında görev aldı.
24 Temmuz'da Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Emre Akbaba, yoğun tedavi sonrasında kondisyoner Scott Piri eşliğinde bir süredir çalışmalarını sürdürmüştü.
Emre Akbaba, Galatasaray'da daha önce ayak tarak kemiği ve kaval kemiğinde yaşadığı sakatlıklarla uzun süre sahalardan ayrı kalmıştı.
Emre Akbaba bu zamana kadar sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 40 karşılaşmada 9 gol 5 asist kaydetti.
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