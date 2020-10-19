19 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba 88 gün sonra formasına kavuştu!

Aslan'da Emre Akbaba sevinci! 88 gün sonra...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 Giriş Tarihi: 19.10.2020

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan -Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sahalardan 88 gündür uzak kalan Akbaba formasına kavuştu. Yıldız isim en son Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada görev almıştı.

'da, Akbaba 88 gün sonra sahalara döndü. Kariyerinde talihsiz sakatlıklar yaşayan milli futbolcu Aytemiz Alanyaspor maçında görev aldı.
24 Temmuz'da Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Emre Akbaba, yoğun tedavi sonrasında kondisyoner Scott Piri eşliğinde bir süredir çalışmalarını sürdürmüştü.

Emre Akbaba, Galatasaray'da daha önce ayak tarak kemiği ve kaval kemiğinde yaşadığı sakatlıklarla uzun süre sahalardan ayrı kalmıştı.

Emre Akbaba bu zamana kadar sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 40 karşılaşmada 9 gol 5 asist kaydetti.

Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! Feghouli ve Belhanda...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim neşteri vurdu! 2 yıldız kesik yedi Terim neşteri vurdu! 2 yıldız kesik yedi
Terim'den flaş açıklama! Buna da razıyız Terim'den flaş açıklama! "Buna da razıyız"
G.Saray'da 5 ayrılık birden! Terim biletlerini kesti G.Saray'da 5 ayrılık birden! Terim biletlerini kesti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör